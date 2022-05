Wolfsburg - Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg geht offenbar mit einem neuen Cheftrainer in die kommende Saison. Die Trennung von dem bisherigen Übungsleiter Florian Kohfeldt sei beschlossene Sache, berichtet am Sonntag der Sender Sky.



Demnach sei die Entscheidung, sich "einvernehmlich zu trennen", nach einem Treffen zwischen VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke, Sportdirektor Marcel Schäfer und dem Trainer gefallen. Die Nachfolgelösung war zunächst noch unklar. Kohfeldt hatte den Verein Ende Oktober 2021 übernommen. Zu diesem Zeitpunkt stand die Mannschaft auf dem neunten Platz.



Am Ende der Saison reichte es nur für den zwölften Rang.

