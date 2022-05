München (ots) -Der erste Sieg und ein zufriedener Kapitän Moritz Müller, den Bundestrainer Toni Söderholm sehr wichtig in seiner Funktion findet: "Auf dem Eis und in der Kabine." Der 35jährige Müller spielt seine 9. WM, will das 2:1 gegen den Olympia-Dritten Slowakei in den nächsten 2 Spielen gegen Frankreich (Montag, ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) und Dänemark (Donnerstag, ab 14.45 Uhr live) veredeln. "Das werden ganz enge Spiele", mahnt der 35jährige DEB-Kapitän: "Ein Problem kann sein, dass man ungeduldig wird." Über die beiden Nachwuchsstars Mo Seider und Tim Sützle, die schon als Stütze der Nationalmannschaft gesehen werden, sagt Müller im MagentaSport-Interview: "Die ganze Last liegt auch so ein bisschen auf deren Schultern. Aber sie gegen super damit um."Nachfolgend Stimmen und Stimmung von der Eishockey WM - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen geht's ab 18.45 Uhr weiter: Deutschland gegen Frankreich ab 18.45Uhr live. Mit Experte Christoph Ullmann, Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Alex Kunz. MagentaSport zeigt die deutschen Gruppenspiele und die Entscheidungen ab den Viertelfinals komplett live.Kapitän Müller mahnt gegen Frankreich und Dänemark: "Nicht ungeduldig werden!""Der Sieg gibt der ganzen Mannschaft Rückenwind. Wir haben immer eine gute Stimmung, wenn wir zusammenkommen. Aber es braucht diese Erfolgserlebnisse. Das verstärkt den Glauben, in das, was man macht", sagt der deutsche WM-Kapitän Moritz Müller über den ersten Erfolg gegen Slowakei im MagentaSport-Interview mit Patrick Ehelechner. Müller mahnt vor den beiden nächsten Spielen gegen Frankreich (am Montag live ab 18.15 Uhr bei MagentaSport) und Dänemark (Donnerstag, live ab 14.45 Uhr bei MagentSport): "Das werden ganz enge Spiele. Es wäre vermessen zu sagen, dass das einfach wird. Ich erwarte gerade gegen Frankreich einen Kampf bis zum Ende." Die Punkte gegen die Slowakei "sind erst dann was wert, wenn wir gegen Frankreich und Dänemark, wenn wir jetzt weiterpunkten." Dass die Franzosen unterschätzt würden, "da mache ich mir bei unserer Mannschaft jetzt keine Gedanken. Ein Problem kann sein, dass man ungeduldig wird. Die Jungs können auch Eishockey spielen. Da muss man aufpassen, dass man nicht ungeduldig wird, zu früh aufmacht, in Konter rennt, dumme Strafen macht. Vielleicht frustriert wird, weil man sich wünscht zu führen. Das heißt: 60 Minuten hochkonzentriert spielen und dann bricht man auch irgendwann diese Mannschaft."Stützle und Seider "gehen super mit dem Druck um", Grubauer "tiefenentspannt und Weltklasse"Mittlerweile gelten die 3 NHL-Spieler Philipp Grubauer, Moritz Seider und Tim Stützle als Stützen des Teams. So sieht Mo Müller den Torhüter Grubauer: "Grubi ist in allen Lebenslagen tiefenentspannt. Auf dem Eis Weltklasse."Zu den "Jungspunden und Stimmungskanonen" Moritz Seider (21 Jahre) sowie Tim Stützle (20 Jahre): "Die ganze Last liegt auch so ein bisschen auf deren Schultern. Aber sie gegen super damit um."Wie Mo Müller mit der hohen Belastung mit 35 Jahren umgeht - neben viel Schlaf, gut essen und viel trinken: "Die Pausen gut nutzen, wenn sie da sind. Ansonsten trägt einen die Gruppe."Was will Mo Müller noch unbedingt in Helsinki sehen: "Die deutsche Mannschaft in der Endrunde!"Stimmen: Slowakei - Deutschland 1:2Das deutsche Team erkämpft sich mit "ganz viel Leidenschaft und Kampfgeist" den 1. Sieg nach 2 Partien bei der Eishockey WM in Finnland. Der Gegner Slowakei holte immerhin Bronze bei Olympia.Goalie und MVP Philipp Grubauer, 96,55% Fangquote, nach dem Sieg: "Die Slowaken fighten und kämpfen immer bis zum bitteren Ende. Die nächsten Spiele werden auch nicht leichter. Wir müssen weiter Gas geben und konstant durchspielen." Die Bedingungen in der Halle in Helsinki sind für den Goalie überhaupt nicht optimal: "Ich habe am Schluss fast nicht mehr stehen können. Das war brutal. Das Eis ist sehr weich und du kannst als Torhüter kaum sliden. Du musst alles aus den Beinen machen."Mo Müllers Bilanz nach dem 2:1: "Das war ein Spiel auf einem ganz, ganz hohen Niveau. So hoch, dass die Kraft im letzten Drittel fast weg war. Das war ein ganz enges Spiel. Mit dem Grubi (Philipp Grubauer) im Tor, der die entscheidenden Dinger für uns rausgefangen hat."Marcel Noebels zur Bedeutung des Siegs auch für die nächste Partie gegen Frankreich: "Es hilft auf jeden Fall, um gut ins Turnier zu starten. Ich glaube, 3 Punkte aus den ersten beiden Spielen ist sehr wichtig und gegen Frankreich wollen wir nachlegen und die nächsten 3 Punkte einfahren."Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=gqaMRsT9TT0Die Eishockey WM LIVE bei MagentaSport:Mit Ronja Jenike, ehemalige Nationalspielerin, als WM-Expertin mit dem 4fachen Deutschen Meister und 10fachen WM-Teilnehmer Christoph Ullmann sowie dem langjährigen DEL-Keeper Patrick Ehelechner am Start. Sascha Bandermann moderiert, Alexander Kunz kommentiert die WM-Übertragungen.16. Mai, ab 18.45 Uhr: Frankreich-Deutschland19. Mai, ab 14.45 Uhr: Deutschland-Dänemark20. Mai, ab 14.45 Uhr: Deutschland-Italien22. Mai, ab 14.45 Uhr: Kasachstan-Deutschland24. Mai, ab 10.45 Uhr: Deutschland-Schweiz26. Mai, ab 14.45 Uhr: Viertelfinale in der Konferenz28. Mai, ab 12.45 Uhr: Halbfinale 1 - ab 16.45 Uhr: Halbfinale 229. Mai, 13.45 Uhr: Spiel um Platz drei29. Mai, 18.45 Uhr: FinaleDen aktuellen Überblick aufs MagentaSport-Programm gibt's immer hier: www.magentasport.de/programm