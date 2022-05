DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/14. und 15. Mai 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Thyssenkrupp Marine Systems will Teile der MV-Werften kaufen

Der U-Boot- und Marineschiff-Hersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will bei einer Konsolidierung der Werftindustrie in Deutschland und Europa eine führende Rolle spielen. "Wir brauchen eine Konsolidierung in Europa. Als TKMS können wir uns vielerlei Formen von Partnerschaften vorstellen", sagte Oliver Burkhard, der neue Vorstandsvorsitzende von TKMS, der Welt am Sonntag. Auch in das Rennen um einen Kauf von Teilen der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern ist das Unternehmen eingestiegen. "Wir haben Interesse am Standort Wismar", so Burkhard.

Holcim verkauft Indien-Geschäft für 6,4 Mrd Franken

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat einen Käufer für sein Geschäft in Indien gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft es seine Beteiligungen in dem Land für insgesamt 6,4 Milliarden Franken in bar an die Adani Group.

Saudi Aramco erzielt Rekordgewinn im ersten Quartal

Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco hat im ersten Quartal von dem deutlichen Anstieg der Ölpreise profitiert. Das wertvollste Unternehmen der Welt erzielte einen Rekordgewinn. Die Saudi Arabian Oil Co meldete für die ersten drei Monate einen Nettogewinn von 39,5 Milliarden US-Dollar, 82 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Peru fordert nach Ölpest von Repsol und anderen Firmen Milliardenentschädigung

Knapp vier Monate nach der Verursachung einer Ölpest vor der Küste Perus hat das südamerikanische Land vom spanischen Erdölkonzern Repsol und anderen Unternehmen 4,5 Milliarden Dollar (4,33 Milliarden Euro) Entschädigung gefordert. Wie die peruanische Verbraucherschutzbehörde Indecopi mitteilte, reichte sie die Zivilklage vor einem Gericht in Lima gegen zwei spanische und drei peruanische Unternehmen sowie eine italienische Firma ein.

