Der amerikanische Restaurantbetreiber Texas Roadhouse Inc. (ISIN: US8826811098, NASDAQ: TXRH) zahlt am 24. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,46 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Record date ist der 8. Juni 2022. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,84 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 78,54 US-Dollar (Stand: 13. Mai 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,34 Prozent. Im Juni ...

