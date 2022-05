Werden die Menschen in einigen Jahren noch Netflix schauen oder Facebook nutzen? Das weiß niemand. Aber ich denke, es ist so gut wie sicher, dass es immer noch eine hohe Nachfrage nach Energie geben wird. Wenn neue Formen entstehen, könnte das ein langfristiges Anlagethema für mein Portfolio sein? Könnte ich mit dem Kauf von Lithium- oder Wasserstoffaktien jetzt auf der Welle mitreiten? Zunächst lohnt es sich, mehr darüber zu erfahren, wie eine Investition in eine aufstrebende Branche aussehen kann. ...

