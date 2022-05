Im "Was wäre, wenn"-Spiel werden alle guten Lösungen für Probleme einfach wegdefiniert. Wer diesen Prozess abbricht, erlaubt sich selbst, eine Geschäftsidee frei und mutig zu denken. In der Welt der "Aber wie"-/"Aber was"-Sager funktioniert absolut gar nichts. Schon gar nicht das, was Menschen selbstständig auf die Beine stellen wollen: "Aber wie willst du Kundschaft finden?" Gefolgt von: "Aber was, wenn es nicht klappt?" Und selbstverständlich auch: "Und was, wenn du davon nicht leben kannst?" Der Dialog geht dann so lange weiter, bis vermeintlich wirklich niemand mehr die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...