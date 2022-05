DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Singapur ruht der Handel wegen des buddhistischen Feiertags Vesakh.

TAGESTHEMA

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU einen klaren Sieg davongetragen. Wie die Landeswahlleitung mitteilte, erreichten die Christdemokraten von Ministerpräsident Hendrik Wüst 35,7 Prozent der Stimmen und konnten sich damit im Vergleich zum Jahr 2017 um 2,8 Prozentpunkte verbessern. Sie landeten deutlich vor den Sozialdemokraten von Herausforderer Thomas Kutschaty, die mit einem Minus von 4,6 Punkten auf ein Rekordtief von 26,7 Prozent abstürzten.

Die Grünen um Spitzenkandidatin Mona Neubaur kamen laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bei der Wahl am Sonntag mit einem Rekordwert von 18,2 Prozent auf den dritten Rang und konnten ihr Resultat mit einem Plus von 11,8 Punkten nahezu verdreifachen. Die FDP stürzte um 6,7 Punkte auf 5,9 Prozent ab. Die AfD büßte 1,9 Punkte auf 5,4 Prozent ein. Die Linke scheiterte mit 2,1 Prozent erneut an der Fünfprozenthürde.

Im neuen Düsseldorfer Landtag sitzen 195 Abgeordnete und damit vier weniger als in der zurückliegenden Legislaturperiode. Für eine Regierungsmehrheit sind 98 Stimmen nötig. Die CDU erhält laut Wahlleitung 76 Mandate, während die SPD auf 56 Sitze kommt. Auf die Grünen entfallen 39 Mandate, auf FDP und AfD je zwölf Sitze.

Eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition aus CDU und FDP ist damit ebenso ausgeschlossen wie ein neues Bündnis aus SPD und Grünen. Möglich wären neben einer als unwahrscheinlich geltenden großen Koalition von CDU und SPD ein Bündnis von CDU und Grünen oder eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

VANTAGE TOWERS (9:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das Gesamtjahr 2021/22 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2021/22 Gj21/22 ggVj Zahl Gj20/21 Gesamtumsatz 1.011 +4% 14 970 EBITDA bereinigt 861 +4% 10 830 Ergebnis nach Steuern 374 +37% 8 273 Ergebnis je Aktie 0,73 +43% 10 0,51 Dividende je Aktie 0,61 +9% 13 0,56

Weitere Termine:

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnisse 1Q und 2021

07:30 DE/Adesso SE, ausführliches 1Q

13:00 DE/Synlab AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Fresenius 0,92 EUR Dürr 0,50 EUR TAG Immobilien 0,93 EUR Technotrans 0,51 EUR Porsche Vorzüge 2,56 EUR Air Liquide 2,90 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: 16,5 zuvor: 24,6

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.979,00 -0,6% E-Mini-Future S&P-500 3.999,25 -0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 12.315,50 -0,5% Nikkei-225 26.556,99 +0,5% Schanghai-Composite 3.072,94 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 153,99 +12 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.027,93 +2,1% DAX-Future 14.057,00 +2,5% XDAX 14.064,80 +2,5% MDAX 28.820,82 +2,3% TecDAX 3.075,96 +3,4% EuroStoxx50 3.703,42 +2,5% Stoxx50 3.605,06 +2,1% Dow-Jones 32.196,66 +1,5% S&P-500-Index 4.023,89 +2,4% Nasdaq-Comp. 11.805,00 +3,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 153,87 -109

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem Rücksetzer an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zum Auftakt der neuen Woche. Der DAX wird vorbörslich knapp behauptet und damit wieder leicht unter der 14.000er Marke erwartet. Auf die Stimmung drücken sehr schwache Wirtschaftsdaten aus China: Dort ging die Industrieproduktion im April entgegen den Erwartungen zurück, und die Einzelhandelsumsätze sind noch stärker eingebrochen als erwartet. "Das dürfte vor allem Unternehmen mit starkem China-Exposure belasten", so ein Marktteilnehmer. Leicht gestützt werde die Stimmung vom Rückgang der Ölpreise und der Preise für andere Rohstoffe wie Eisenerz, allerdings stehe hier unverändert die Embargo-Frage im Raum. Zum Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen heißt es, dieses könnte zu Unruhe in der Berliner Ampel führen. Die Wahlverlierer FDP und SPD könnten nun dazu neigen, sich stärker auf Kosten der Grünen zu profilieren. "Andererseits zeigt sich, dass der Abgesang auf die CDU zu früh kam", so der Marktteilnehmer. Im Blick stehen zunächst die deutschen Großhandelspreise.

Rückblick: Sehr fest - Der Markt erholte sich in einer technischen Gegenbewegung. Stützend wirkten Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell. Er räumte ein, dass die geldpolitische Straffung möglicherweise nicht so reibungslos vonstatten gehen werde, wie es die Zentralbank gerne hätte. "Aber das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass die Fed die Zinsen nicht einfach ohne Rücksicht auf mögliche wirtschaftliche Schäden anheben wird", so CMC. Um 13,6 Prozent nach unten ging es für die Aktie des belgischen Biotechnikunternehmens UCB. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Präparat Bimekizumab gegen Schuppenflechte zunächst abgelehnt. Auffallend fest notierten die Aktien von Fortum (+11,1%) und Uniper (+10,7%). Für die Analysten der UBS gelten die beiden Energiekonzerne als potenzielle Profiteure des zu reformierenden Energiesicherungsgesetzes in Deutschland.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Deutsche Telekom schlossen 2,1 Prozent fester. Der operative Gewinn auf Basis des bereinigten operativen Ergebnisses nach Leasing kletterte um 6,8 Prozent und schlug die Markterwartungen. Freenet gewannen 1,6 Prozent. Jefferies strich die Entwicklung des operativen Ergebnisses positiv heraus. Carl Zeiss Meditec legten nach Vorlage der Quartalszahlen 5,4 Prozent zu. Während der Umsatz wie erwartet stark gestiegen sei, habe die Ertagsseite positiv überrascht, hieß es. Aumann machten nach der Zahlenvorlage einen Satz um 4,6 Prozent nach oben. Vitesco legten nach Aussagen zum Ausblick um 7,6 Prozent zu. Die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms half Bilfinger 6,9 Prozent auf die Sprünge. Im DAX schütteten Adidas, Eon, Fresenius Medical Care, Heidelbergcement und VW ihre Gewinnbeteiligungen aus, dazu im TecDAX Nemetschek.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft ging es am Gesamtmarkt im Schlepptau der Wall Street noch etwas nach oben. Der Handel sei ruhig verlaufen, hieß es.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Nach einer längeren Durststrecke mit einigen wackeligen Stabilisierungsansätzen hat sich die Wall Street am Freitag erholen können. Für den Stimmungsaufheller zum Wochenausklang sorgte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell. Zwar wollte Powell eine vom Markt gefürchtete "große" Zinserhöhung um 75 Basispunkte nicht gänzlich ausschließen, allerdings beschwichtigte er mit der Aussage: "Ich habe gesagt, dass wir das nicht aktiv in Betracht ziehen." Unter den Einzelaktien stürzten Twitter um 9,7 Prozent ab, vorbörslich waren es bis zu 25 Prozent. Elon Musk hat die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter auf Eis gelegt. Robinhood sprangen dagegen um knapp 25 Prozent in die Höhe. Beim Betreiber der gleichnamigen Handelsplattform ist der CEO der Kryptowährungsbörse FTX Trading eingestiegen. Fintechs allgemein waren im Zuge der jüngsten Marktturbulenzen unter die Räder geraten. Affirm Holdings verteuerten sich um 31,4 Prozent. Der Zahlungsdienstleister hatte die Einnahmen im dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen von Motorola Solutions (+6,9%) aufgenommen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,57 +0,4 2,57 184,0 5 Jahre 2,88 +4,3 2,83 161,6 7 Jahre 2,95 +7,3 2,88 150,9 10 Jahre 2,93 +7,9 2,85 141,9 30 Jahre 3,09 +7,6 3,02 119,4

Am Rentenmarkt, wo die Notierungen sanken und die Renditen damit stiegen, sprachen Händler von einer fallenden Risikoaversion. Stagflationssorgen hatten die Notierungen jüngst beflügelt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0404 +0,1% 1,0398 1,0414 -8,5% EUR/JPY 134,11 -0,3% 134,54 134,55 +2,5% EUR/CHF 1,0432 +0,1% 0,9980 1,0420 +0,6% EUR/GBP 0,8497 +0,1% 0,8489 0,8509 +1,1% USD/JPY 128,90 -0,4% 129,37 129,23 +12,0% GBP/USD 1,2245 -0,0% 1,2249 1,2237 -9,5% USD/CNH 6,8096 +0,1% 6,7994 6,7992 +7,2% Bitcoin BTC/USD 30.373,83 -2,1% 31.025,24 30.518,19 -34,3%

Die gestiegene Risikoneigung manifestierte sich am leicht gesunkenen Dollar, der Dollarindex verlor 0,3 Prozent. Die MUFG-Analysten setzen aber weiter auf steigende Dollar-Notierungen. Der Euro dürfte dagegen weiter anfällig für Schwächephasen bleiben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,37 110,49 -1,9% -2,12 +47,7% Brent/ICE 109,11 111,55 -2,2% -2,44 +43,6%

Die Ölpreise stiegen am Freitag deutlich, obwohl das geplante EU-Embargo gegen russisches Erdöl immer unwahrscheinlicher wird. Ungarn will sich dem widersetzen. Gleichwohl sieht die Internationale Energie-Agentur ein knapper werdendes Angebot durch die EU-Sanktionen gegen Russland. Russland habe im April Angebotsmengen eingebüßt, die Entwicklung dürfte sich im Mai fortsetzen, hieß es.

Die schwachen chinesischen Konjunkturdaten schüren am Montag die Befürchtung einer sinkenden Nachfrage und lassen die Preise wieder merklich zurückkommen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,13 1.811,51 -0,2% -4,38 -1,2% Silber (Spot) 21,00 21,12 -0,5% -0,11 -9,9% Platin (Spot) 944,65 942,78 +0,2% +1,88 -2,7% Kupfer-Future 4,15 4,17 -0,6% -0,03 -6,9%

Der Goldpreis fiel mit anziehenden Marktzinsen auf ein Vierzehnwochen-Tief, nachdem der höchste Wochenverlust seit elf Monaten verzeichnet wurde. Übergeordnet lasse die Nachfrage mit den geldpolitischen Straffungen nach. Die Aussicht auf steigende Leitzinsen spreche insgesamt gegen das Edelmetall, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

SCHWEDEN / FINNLAND - NATO

Finnland hat offiziell seine Bewerbung um den Nato-Beitritt beschlossen. Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin teilten mit, der Staatschef und der außenpolitische Ausschuss der Regierung hätten das Beitrittsgesuch am Sonntag vereinbart. In Schweden haben sich die regierenden Sozialdemokraten für den Beitritt des Landes zur Nato ausgesprochen.

RUSSLAND - FINNLAND

Inmitten der Spannungen wegen eines möglichen Nato-Beitritts Finnlands stellte Russland seine Stromlieferungen in das Nachbarland wegen ausstehender Zahlungen ab Samstag ein. Das teilte das Energieunternehmen RAO Nordic Oy am Freitag mit.

GASPREISE EU

Die EU-Kommission will bei einem vollständigen Ausfall russischer Gaslieferungen die Preise für Verbraucher notfalls deckeln. Ein entsprechendes Kommissionspapier zu "kurzfristigen Energiemarkt-Interventionen" liegt Welt am Sonntag vor. Sogar schon vor einer akuten Mangellage soll es EU-Mitgliedsstaaten erlaubt sein, "die Verbraucherpreise für eine Übergangszeit staatlich zu regulieren", heißt es darin.

JUSTIZREFORM POLEN / EU

Polen hat eine Einigung mit der EU im langjährigen Streit um seine Justizreformen sowie über die Freigabe europäischer Corona-Hilfsgelder verkündet. Damit könne das Hilfspaket für Polen im Volumen von rund 35 Milliarden Euro in Kürze "formell genehmigt" werden, teilte der polnische Regierungssprecher Piotr Müller am Freitagabend mit.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Wirtschaftsaktivität hat sich im April stark abgekühlt, da durch strenge Corona-Kontrollmaßnahmen Städte abgeriegelt und Unternehmen beeinträchtigt werden. Die Einzelhandelsumsätze, ein Gradmesser für den Konsum, fielen im April im Jahresvergleich um 11,1 Prozent und damit stärker als im März (-3,5 Prozent). Das Ergebnis lag weit unter dem von Ökonomen erwarteten Rückgang von 5,4 Prozent. Auch die Industrieproduktion ging im April unerwartet um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, nachdem sie im März noch um 5 Prozent gestiegen war und deutlich unter dem von den befragten Volkswirten erwarteten Wachstum von 1 Prozent lag.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank (PBoC) hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen, hat allerdings die Untergrenze für Hypothekenzinsen für Erstwohnungskäufer gesenkt. Die PBoC beließ den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) am Montag bei 2,85 Prozent, während sie dem Bankensystem über die MLF Liquidität in Höhe von 100 Milliarden Yuan (14,1 Milliarden Euro) zuführte. Die PBOC behielt auch den Zinssatz für das siebentägige Reverse-Repo-Geschäft bei 2,1 Prozent bei, während sie über dieses geldpolitische Instrument Mittel in Höhe von 10 Milliarden Yuan bereitstellte.

INFLATION RUSSLAND

Angesichts der Sanktionen des Westens wegen der Militäroffensive in der Ukraine ist Russlands Inflation auf den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten gestiegen. Die jährliche Inflationsrate habe im April 17,8 Prozent erreicht, teilte die russische Statistikbehörde Rosstat mit.

AUTOMOBILABSATZ

Autos werden in diesem Jahr voraussichtlich noch teurer und knapper. Experte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) in Duisburg rechnet angesichts der zahlreichen Produktionsausfälle damit, dass der Absatz auf dem weltweiten Automobilmarkt in diesem Jahr sogar unter das Niveau von 2012 fallen wird. Laut seiner Prognose, die Welt am Sonntag vorliegt, dürften 2022 global nur 67,6 Millionen Pkw verkauft werden - das wäre ein Minus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS (TKMS)

will bei einer Konsolidierung der Werftindustrie in Deutschland und Europa eine führende Rolle spielen, wie TKMS-Vorstandsvorsitzener Oliver Burkhard der Welt am Sonntag sagte. Auch in das Rennen um einen Kauf von Teilen der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern ist das Unternehmen eingestiegen. "Wir haben Interesse am Standort Wismar", so Burkhard.

GERRY WEBER

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr rote Zahlen geschrieben. Wie das Unternehmen mitteilte, entspricht der Verlust von 5,08 Millionen Euro der Hälfte des Grundkapitals der Gerry Weber International AG. Nun werde unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, um den Aktionären dem Verlust anzuzeigen.

HOLCIM

verkauft seine Beteiligungen in Indien für insgesamt 6,4 Milliarden Franken in bar an die Adani Group.

REPSOL

Knapp vier Monate nach der Verursachung einer Ölpest vor der Küste Perus hat das südamerikanische Land vom spanischen Erdölkonzern Repsol und anderen Unternehmen 4,5 Milliarden Dollar (4,33 Milliarden Euro) Entschädigung gefordert. Wie die peruanische Verbraucherschutzbehörde Indecopi mitteilte, reichte sie die Zivilklage vor einem Gericht in Lima gegen zwei spanische und drei peruanische Unternehmen sowie eine italienische Firma ein.

RYANAIR

hat seinen Nettoverlust im vierten Quartal verringert. Das Unternehmen erwartet, im Geschäftsjahr 2022/23 in die Gewinnzone zurückzukehren. Der Nettoverlust für das abgelaufene Geschäftsjahr per Ende März betrug 240,8 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,01 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Die Konsensschätzung einer Factset-Umfrage unter elf Analysten ging von einem Nettoverlust von 356,5 Millionen Euro aus. Der Umsatz stieg auf 4,80 (Vj: 1,64) Milliarden Euro. Der Konsens für den Jahresumsatz lag bei 4,9 Milliarden Euro.

SAUDI ARAMCO

meldete für das erste Quartal einen rekordhohen Nettogewinn von 39,5 Milliarden US-Dollar, 82 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vergangene Woche hatte Aramco mit einer Bewertung von 2,4 Milliarden Dollar Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt überholt.

