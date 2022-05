Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Apples Büro-Rückkehr, den Fall Fynn Kliemann und Googles Entwicklerkonferenz I/O. Pixel 7, Google Watch und vielleicht sogar eine AR-Brille: Die Google I/O hatte einige spannende Neuigkeiten im Gepäck. Andreas Floemer verantwortet das Ressort Gadgets & Lifestyle und hat die Entwicklerkonferenz für t3n begleitet - für ihn ein Großkampftag. Was wird vorgestellt? Was wird weggelassen und was nur angeteasert? Ich habe mit Andreas darüber gesprochen, was die Google I/O 2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...