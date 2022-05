The following instruments on XETRA do have their first trading 16.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.05.2022Aktien1 FI4000410881 Optomed OYJ2 US27888N3070 Ecoark Holdings Inc.3 PLGMV0000016 Gamivo S.A.4 US00400T1025 Absa Group Ltd. ADR5 AU0000198525 Allup Silica Ltd.6 US29482K1016 Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk A.S. ADR7 US88673M2017 Tiger Brands Ltd. ADR8 GB00BPQY8M80 Aviva PLC9 US7743743004 Rockwell Medical Inc.Anleihen/ETF1 IT0005495731 Italien, Republik2 US683234DB13 Ontario, Provinz3 CH1170565761 Bell Food Group AG4 US45866FAV67 Intercontinental Exchange Inc.5 US45866FAT12 Intercontinental Exchange Inc.6 DE000LB2BSA9 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BS96 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BSB7 Landesbank Baden-Württemberg9 FR001400ADF2 Agence Française de Développement10 XS2481287808 Coloplast Finance B.V.11 BE0002859404 ING Belgium S.A./N.V.12 XS2481287394 Coloplast Finance B.V.13 XS2481288525 Coloplast Finance B.V.14 US45866FAU84 Intercontinental Exchange Inc.15 XS2481608029 Landwirtschaftliche Rentenbank16 US970648AL56 Willis North America Inc.17 IE000JHYO4T6 UBS - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF