Die Aktivitäten der zwei Tochtergesellschaften in Polen müssen aufgrund von Anordnungen der polnischen Regierung eingestellt werden.Winterthur - Das Geschäft von Sulzer in Polen wird durch lokale Sanktionen beeinträchtigt. Die Aktivitäten der zwei Tochtergesellschaften in Polen müssten aufgrund von Anordnungen der polnischen Regierung eingestellt werden, teilte Sulzer am Montag mit. Auch wenn die Restriktionen länger dauern sollten, wäre der Einfluss auf die Zahlen von Sulzer allerdings beschränkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...