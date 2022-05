Der Waschanlagenbauer WashTec AG (ISIN: DE0007507501) wird an diesem Montag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. WashTec will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 2,10 Euro je Aktie vorschlagen. Zusätzlich soll die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Im letzten Jahr wurde eine Dividende von 0,99 Euro je Aktie und eine Sonderdividende in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...