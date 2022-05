Foto: Shutterstock.comNach einem erfolgreichen Geschäftsjahr will die Funkturm-Gesellschaft Vantage Towers im neuen Jahr (per Ende März) einen drauflegen. Der Umsatz ohne sogenannte Durchleitungseinnahmen solle gegenüber dem Vorjahreswert von rund einer Milliarde Euro um drei bis fünf Prozent zulegen, wie die Vodafone-Funkturmgesellschaft am Montag mitteilte.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...