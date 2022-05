Die MetaAge-Plattform befindet sich jetzt in der Alpha-Phase und bietet ihren Nutzern ein "praktisch grenzenloses" Online-Erlebnis, so der Initiator

MetaAge, eine Metaverse-Plattform, die auf der Solana Blockchain basiert, hat fast eine Million US-Dollar an Frühphasen-Investitionen erhalten, teilten die Projektmanager diese Woche mit. Die Plattform, die gegenwärtig in der Türkei entwickelt wird, ist gerade in ihre Alpha-Phase eingetreten, in der eine enge Zusammenarbeit mit 50 globalen NFT-Projekten geplant ist.

"Wir planen, in relativ kurzer Zeit weltweit zu expandieren", sagt Mustafa Ekinci, Initiator und Mitbegründer von MetaAge. "Die Plattform hat bereits großes internationales Interesse geweckt", fügt er hinzu und merkt dazu an, dass die schnell wachsende Discord-Community inzwischen mehr als 10.000 Menschen aus allen Teilen der Welt umfasst, während 4.000 weitere Personen in die Whitelist aufgenommen wurden.

'Eine virtuelle Welt für sich'

MetaAge ist eine Augmented-Reality-Plattform, auf der die Nutzer praktisch alles tun können, was sie auch im echten Leben tun. Die Aktivitäten reichen von sozialen Kontakten und Spielen bis hin zum Kauf von Immobilien und zum Generieren von Einkommen. "MetaAge steht allen offen und verspricht den Nutzern ein nahezu grenzenloses Online-Erlebnis", sagt Ekinci.

Die Plattform wird schließlich ihre eigene Währung $AGE einführen, mit der die Nutzer Waren erwerben und in virtuelle Immobilien investieren können. Am 25. Mai wird MetaAge die ersten 5.000 Landparzellen zu einem Stückpreis von 2 Solanas anbieten.

Nach der Schlussphase des Projekts werden die Nutzer MetaAge mit Hilfe von Virtual-Reality-Headsets und anderen Arten von tragbaren VR-Technologien entdecken können. "Wir sind gerade dabei, die Technologie zu entwickeln, auf die wir in der ersten Hälfte des Jahres 2023 vollständig umstellen werden", so Ekinci.

"Die Plattform ist eine virtuelle Welt für sich", fügt er hinzu, "in der die Nutzer mit Freunden in Clubs, Parks, NFT-Kunstgalerien und an zahlreichen anderen virtuellen Treffpunkten Zeit verbringen und neue Freunde kennenlernen können."

'Neuerfindung des Internets'

Anfang dieses Jahres prognostizierte die Citigroup, dass die Metaverse-Wirtschaft bis 2030 um 8 bis 13 Billionen US-Dollar wachsen wird. Nach Aussage von Ekinci verfolgt die Geschäftswelt "die Metaverse-Technologie sehr aufmerksam."

Trem Global, ein in Istanbul ansässiges Investmentunternehmen von MetaAge, nutzte vor Kurzem die neue MetaAge-Plattform, um sein allererstes Treffen im Metaverse abzuhalten.

"Wir sind ganz begeistert vom grenzenlosen Potenzial der Web-3.0-Technologie", sagt Ekinci, "die der Neuerfindung des Internets gleichkommt."

