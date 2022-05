"Was in den letzten Tagen an den Finanzmärkten abging, hatte mit einem vernünftigen Investitionsverhalten nicht mehr viel gemeinsam."St.Gallen - Die Zeit für die Schreiber von Marktkommentaren war schon einfacher. Klar, es ist angenehmer, Höhenflüge an den Aktienmärkten zu erklären als schmerzhafte Kursverluste. Aber um das geht es nicht. Kursstürze, die durch aussergewöhnliche Ereignisse wie dem Ausgang der Brexit-Abstimmung oder durch eine deutliche Abschwächung der Konjunktur ausgelöst werden, tun den Anlegerinnen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...