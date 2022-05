Köln (ots) -Am 24. Mai findet zum siebten Mal der bundesweite Iss-eine-Kiwi-Tag statt. Wir erklären, warum man am besten jeden Tag eine Kiwi essen sollte.Kiwis sind der pure GenussVor allem Zespri Kiwis, denn diese entwickeln sich mit einer optimalen Reifezeit. Die SunGold Kiwi ist aufgrund ihres saftig-süßen Geschmacks sehr beliebt - die Green Kiwi ist dagegen erste Wahl für alle, die es spritzig-säuerlich mögen.Kiwis sind ein idealer SnackEinfach aufschneiden und auslöffeln: Die Kiwi lässt sich unkompliziert als Snack genießen. Gut, wenn man immer eine griffbereit hat.Kiwis geben Energie für jeden TagOb SunGold oder Green Kiwi - Kiwis sind herrlich erfrischend! Mit ihnen lässt sich hervorragend in den Tag starten, denn sie verleihen viel Schwung, ohne zu beschweren.Kiwis sind gesundZum Beispiel hat eine einzige Zespri SunGold Kiwi so viel Vitamin C, dass schon eine Frucht täglichen Vitamin-C-Bedarf deckt![1] Darüber hinaus enthalten Kiwis viele weitere Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien.Kiwis sind vielseitigSmoothie, Frühstücksbowl, Salat, Zwischensnack oder Dessert: Die Kiwi lässt sich nicht nur pur genießen, sondern ist auch für leckere und gesunde Rezepte bestens geeignet. Eine Auswahl der schönsten Kiwi-Rezepte gibt's auf der Website von Zespri unter www.zespri.com.Über ZespriMit einem globalen Betriebsumsatz von 3,89 Mrd. NZ$ (rund 2,37 Mrd. Euro) im Jahr 2020/21 ist Zespri eine der weltweit erfolgreichsten Vermarktungsgesellschaften im Agrarsektor und Weltmarktführer bei Premium-Kiwis. Mit Sitz in Mount Maunganui, Neuseeland, ist Zespri zu 100 Prozent im Besitz von aktuellen oder ehemaligen Kiwi-Züchtern und beschäftigt über 600 Mitarbeiter in Neuseeland, Asien, Europa und Amerika.Im Namen von 2.800 Erzeugern in Neuseeland und 1.500 Erzeugern in anderen Ländern verwaltet Zespri die Produktentwicklung, das Lieferungs- und Vertriebsmanagement sowie die Vermarktung von Zespri Green, Zespri SunGold, Zespri Organic, Zespri Gold, Zespri Sweet Green und Zespri RubyRed Kiwifruit.[1] Reich an Vitamin C: Ein Stück Zespri SunGold über 53 g oder ein Stück Zespri Green über 91g liefern 100 % des empfohlenen Vitamin-C-Tageswertes. Zespri SunGold Durchschnittsgewicht: 89,7 g, Zespri Green Durchschnittsgewicht: 92,5 gPressekontakt:Tina FinsterbuschHONEYMILK MEDIAIm Sionstal 3-550678 KölnTel.: 02 21-204 255 75E-Mail: finsterbusch@honeymilk-media.deOriginal-Content von: Zespri International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43983/5223011