Am vergangenen Wochenende gastierte die Formel E in Berlin. Während der Venturi-Fahrer Edoardo Mortara das Samstagsrennen für sich entscheiden konnte, siegte am Sonntag hingegen Mercedes-Pilot Nyck de Vries. Darüber hinaus wird die Formel E auch in den nächsten zwei Jahren Rennen in Berlin austragen. Edoardo Mortara von ROKit Venturi Racing startete den siebten Saisonlauf von der Pole-Position. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...