- BARCLAYS CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 195 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1170 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS KAINOS GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1200 (2100) PENCE - BERENBERG CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 5100 (6600) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BOOHOO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 80 (170) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 1150 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 95 (110) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6150 (6640) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AVIVA TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 500 (510) PENCE - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 195 (265) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PHOENIX TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 857 (700) PENCE - JEFFERIES CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 330 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 316 (269) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1850 (2000) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TUI PRICE TARGET TO 1.90 (1.80) EUR - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TUI PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS CONDUIT PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HALFORDS PRICE TARGET TO 330 (460) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 210 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 280 (415) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 125 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2275 (2115) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 90 (75) PENCE - 'NEUTRAL'



