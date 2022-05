Wie hoch kanns gehen?



Wieder einmal haben wir den richtigen Moment für den Bounce überaus diszipliniert abgewartet und am Donnerstag die ersten Kaufsignal genutzt, um in Aktien wie Pao Alto (PANW), Amazon (AMZN) oder auch Tesla (TSLA) LONG zu gehen. Nun schauen wir uns genauer an, ob diese Rallye auch wirklich Substanz hat.