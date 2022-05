Während Apple sich schrittweise wandelt und immer höhere Umsätze mit Software erzielt, spielt in der Gerüchteküche noch immer ganz klar die Hardware die erste Geige. Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht irgendein neues Gerücht über kommende iPhones geben würde. Aktuell steht in den sozialen Medien aber eine andere Geräteklasse im Fokus.Der Analyst Ming-Chi Kuo sprach jüngst via Twitter davon, dass es im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres eine neue Version des Apple TV geben könnte. Jenes soll dem Tweet zufolge wohl die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...