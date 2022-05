Berlin (ots) -Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. am 06.05.2022 wurde Helmut Karrer für weitere drei Jahre durch die Mitglieder mit überwältigender Mehrheit in den Vorstand gewählt.Helmut Karrer ist bereits seit 2019 Mitglied des Vorstandes und die Mitglieder sprechen mit dieser Wahl ihre Anerkennung für sein Engagement und die geleistete Arbeit aus. Karrer nimmt die Wahl dankend an und freut sich auf die Verbandsarbeit insbesondere nach der Corona-Pandemie wieder mit mehr Augenmerk auf den Dialog mit den Mitgliedern des Verbandes.Die Mitgliederumsätze des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. stiegen 2021 auf mittlerweile 309,4 Mrd. Euro an und 80.000 Kunden nutzen die Vorteile der Finanzierungsalternative Factoring, ein Beleg dafür, dass uch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie konnte sich der alte Lehrsatz, wonach Krisenjahre gute Jahre für die Finanzdienstleistung Factoring sind, erneut und in Folge bewahrheiten und hat gleichzeitig dazu beitragen, die Finanzierung von Unternehmen und Lieferketten aufrechtzuerhalten.Der Deutsche Factoring-Verband e.V. vertritt dabei nach neutralen Untersuchungen einen Marktanteil von rund 98 Prozent des Factoring-Umsatzes der verbandlich organisierten Factoring-Unternehmen in Deutschland, weshalb die Verbandszahlen die maßgebliche Benchmark des gesamten deutschen Factoring-Marktes abbilden.Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. Alexander M. Moseschus, VerbandsgeschäftsführerBehrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.deOriginal-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15237/5223231