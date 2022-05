DJ Porsche gründet Joint Venture in Norwegen

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche verstärkt seine Präsenz in Nordeuropa über ein Gemeinschaftsunternehmen. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, gründet er ein Joint Venture mit seinem langjährigen Geschäftspartner Autozentrum Sport AS. Finanzielle Details nannte die Volkswagen-Tochter nicht.

"Norwegen hat für uns in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und ist ein führender Markt im Bereich der Elektromobilität", sagte Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Porsche, laut Mitteilung.

Autozentrum Sport AS ist seit 1997 Importeur und Händler von Porsche in Norwegen. Die Zuständigen Behörden in Norwegen müssen der Transaktion noch zustimmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2022 07:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.