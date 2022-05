Der Hybridkartoffel-Innovator Solynta und das Saatgutveredelungsunternehmen Incotec haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Mit vereinten Kräften wird die Gruppe den Kartoffelanbauern auf der ganzen Welt Saatguttechnologie von Weltrang und Elitegenetik bereitstellen.

Solynta ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das durch die Züchtung von Hybridkartoffeln eine nachhaltigere Zukunft anstrebt. Solynta verfügt über ein einzigartiges Portfolio von Hybridkartoffelsorten für Landwirte, die zuverlässig, produktiv und widerstandsfähig gegen den Klimawandel sind. Incotec, ein weltweit tätiges Unternehmen für Saatgutveredelung, hat Technologien entwickelt, darunter eine neue Pelletierungsmethode und eine speziell auf echtes Kartoffelsaatgut zugeschnittene Formel für die Saatgutvorbehandlung. Diese Saatguttechnologie wird es Solyntas echtem Kartoffelsaatgut ermöglichen, unter verschiedenen Anbaubedingungen erfolgreich zu wachsen.

Johan Trouw, Supply Chain Director und Mitbegründer von Solynta, erklärte: "Wir bei Solynta sind davon überzeugt, dass eine Partnerschaft mit Branchenführern wie Incotec unsere Mission unterstützt, Lösungen für die Nahrungsmittel- und Ernährungsunsicherheit zu schaffen. Ihre Expertise in der Saatgutveredelung in Kombination mit unserer Hybridzuchttechnologie wird einen großen Einfluss auf die Zukunft der weltweiten Kartoffelkulturen haben."

Erik Jan Bartels, Geschäftsführer von Incotec, fügte hinzu: "Incotec arbeitet kontinuierlich an der Innovation und Verbesserung seines Produktportfolios. Die Ausweitung unserer Technologien zur Saatgutverbesserung auf echtes Kartoffelsaatgut ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und sichereren Lebensmittelzukunft. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Solynta und freuen uns sehr, ein Partner bei ihrer revolutionären Arbeit zu sein."

Über Solynta

Solynta ist ein innovatives niederländisches Agrarunternehmen, das durch die Züchtung von Hybridkartoffeln eine nachhaltigere Zukunft anstrebt. Solynta hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch bessere, stärkere und kosteneffizientere Anbaumethoden für Landwirte globale Lösungen für unsichere Lebensmittel- und Ernährungsverhältnisse zu schaffen. Das echte Kartoffelsaatgut von Solynta verbindet jahrelange landwirtschaftliche Erfahrung mit den neuesten Technologien der Hybridzüchtung. Weitere Informationen über die Mission von Solynta, das wahre Potenzial der Kartoffel zu erschließen, finden Sie unter www.solynta.com.

About Incotec

Incotec ist ein führendes internationales Unternehmen für Saatgutveredelung, das 1968 gegründet wurde und zur Croda Group gehört. Croda fasst sein Ziel als "Intelligente Wissenschaft zur Verbesserung des Lebens" zusammen. Incotec möchte durch die Bereitstellung von Schlüssellösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft einen Beitrag zur Ernährung der Welt leisten. Es bietet Produkte und Dienstleistungen zur Saatgutverbesserung wie Saatgutbeschichtung, Pelletierung, Saatgutverbesserung und analytische Dienstleistungen. Incotec hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt über Produktionsstätten in der ganzen Welt. Nähere Informationen finden Sie unter www.incotec.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220512005894/de/

Contacts:

Pressekontakt: