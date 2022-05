DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission senkt wegen Ukraine-Krieg Wachstumsprognosen

Die EU-Kommission hat wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine ihre Wachstumsprognosen für den Euroraum gesenkt und ihre Inflationsprognosen angehoben. Wie sie in ihrer Frühjahrsprognose mitteilt, rechnet sie im Basisszenario damit, dass das Bruttoinlandsprodukt 2022 um 2,7 (Winterprognose: 4,0) Prozent wachsen wird und 2023 um 2,3 (2,7) Prozent. Zugleich wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 6,1 (3,5) und 2,7 (1,7) Prozent erwartet. "Getroffen werden die Weltwirtschaft und die der EU vor allem von den hohen Preisen für Energierohstoffe", schreibt die Kommission.

Panetta: Marktereignisse zeigen Unzuverlässigkeit von Krypto-Assets

Die jüngsten starken Kursverluste an den Märkten für Krypto-Assets werfen nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta ein Licht darauf, wie unsicher ihr Einsatz als Zahlungsmittel ist. Es sei eine Illusion zu glauben, "dass private Instrumente als Geld fungieren können, wenn sie nicht jederzeit zum Nennwert in öffentliches Geld umgewandelt werden können", sagte Panetta laut veröffentlichtem Redetext in Dublin.

Weizenpreis steigt wegen Indiens Exportstopp auf Rekordhoch

Der Preis für das Brotgetreide Weizen ist am Montag auf einen neuen Rekord gestiegen. Im europäischen Handel an der Börse Euronext kostete eine Tonne Weizen 435 Euro. Grund ist das am Samstag von Indien verkündete Exportverbot von Weizen. Indien ist der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt - 2021 waren es 110 Millionen Tonnen - und verfügt über große Vorräte. Die Regierung in Neu Delhi hatte das Exportverbot mit den Auswirkungen der aktuellen Hitzewelle auf die Ernte begründet.

ZVEI: Elektroexporte legen im März trotz des Ukraine-Kriegs weiter zu

Die deutsche Elektroindustrie hat im März trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine mehr Waren exportiert, wie der ZVEI - Verband der Elektro- und Digitalindustrie erklärte. Die Exporte lagen mit 20,7 Milliarden Euro im März um 5,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Die gleiche Zuwachsrate war für das erste Quartal zu verzeichnen. Kräftige Steigerungsraten gab es bei den Lieferungen in die USA, China und die Niederlanden. Insgesamt entwickelten sich im März die Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland mit einem Plus von 10,5 Prozent allerdings dynamischer als die Exporte.

Habeck: Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität stärkt Widerstandskraft

Vor seinem Besuch in Sachsen-Anhalt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Bedeutung des Ökostromausbaus für den Strukturwandel sowie für die nationale und europäische Sicherheit hervorgehoben. "Wir müssen heute mehr denn je unsere Energieversorgung auf robustere Säulen stellen. Eine beschleunigte Energiewende ist das A und O für eine günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung. Das macht uns der schreckliche Angriffskrieg Russlands in der Ukraine leider jeden Tag deutlich", erklärte Habeck.

Unmut in EU über "Geiselnahme" durch Ungarn bei Ölembargo

In der Europäischen Union wächst der Unmut über die Blockadehaltung Ungarns gegen das geplante Ölembargo gegen Russland. "Die ganze Union wird von einem Mitgliedstaat als Geisel genommen", kritisierte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Auch der irische Außenminister Simon Coveney drang auf ein "sehr klares Signal an den Kreml und an Moskau". Zu den Beratungen wurde auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erwartet.

Parlamente in Finnland und Schweden beginnen Debatte über Nato-Beitritt

Die Parlamente in Finnland und Schweden haben mit ihren Beratungen über den geplanten Nato-Beitritt der beiden Länder begonnen. "Unser Sicherheitsumfeld hat sich grundlegend verändert", sagte die finnische Regierungschefin Sanna Marin vor den Abgeordneten in Helsinki. "Das einzige Land, das die europäische Sicherheit bedroht und jetzt offen einen Angriffskrieg führt, ist Russland." Nach Angaben von Parlamentspräsident Matti Vanhanen waren 150 Wortmeldungen geplant, daher sei am Montag noch nicht mit einer Abstimmung zu rechnen.

CDU strebt nach Wahlerfolg Schwarz-Grün in NRW an

Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen strebt die CDU ein Regierungsbündnis mit den Grünen an. Beide Parteien seien die "Gewinner" der Landtagswahl, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja im ZDF-Morgenmagazin. "Und in diese Richtung wird jetzt auch die Koalitionsbildung laufen." Aber auch die SPD hat die Hoffnung auf eine Regierung unter ihrer Führung, die mit Grünen und FDP möglich wäre, noch nicht aufgeben.

Kutschaty will sich Option auf Ampelkoalition in NRW offenhalten

Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen hält sich SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty die Option auf eine Koalition seiner Partei mit Grünen und FDP offen. "Selbstverständlich liegt der erste Aufschlag bei der Union als stärkster Partei, zu Sondierungsgesprächen einzuladen", sagte Kutschaty im Sender ntv. Es sei aber "nicht ausgemacht", dass sich CDU und Grüne auf eine Koalition einigen könnten. In dem Fall stehe die SPD bereit.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz März Defizit 16,4 Mrd EUR (Vj Überschuss 22,5 Mrd EUR)

Eurozone/Exporte März +0,9%, Importe +3,5% gg Vormonat - saisonbereinigt

Eurozone/Handelsbilanz März saisonbereinigt Defizit 17,6 Mrd EUR (Feb: Defizit 11,3 Mrd EUR)

