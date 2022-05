Köln (ots) -"Das perfekte Dinner", das sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, ist seit 2006 eine tägliche Konstante im VOX-Programm und bei den Zuschauer:innen beliebter denn je: Die am längsten laufende werktägliche Koch-Doku der deutschen Fernsehlandschaft hat in diesem Jahr mit 7,9% Marktanteil bei den 14-49-Jährigen das beste Tertial seit 2013 und mit 7,4% Marktanteil bei den 14-59-Jährigen das beste Tertial seit 2016 erreicht. Und jetzt können sich die Fans des Dauerbrenners ab Mitte Juni auch auf neue Folgen von "Das perfekte Promi Dinner" freuen.Dabei ähnelt das Konzept stark dem Original: Vier Prominente stehen am heimischen Herd und kochen ein 3-Gänge-Menü für die Mitstreiter:innen. Welches Menü kommt am besten an? Und bei wem fühlen sich die Gäste am wohlsten? In vier privaten Dinnerpartys erhalten die Zuschauer:innen ganz persönliche Einblicke in das Leben der bekannten Gastgeber:innen. Der/Die Prominente mit den meisten Punkten erhält 10.000 Euro, die er/sie für einen guten Zweck seiner Wahl spenden darf.19.6., 20:15 Uhr bei VOX: Generation Social MediaLos geht es am 19.6. mit der ersten prominenten Dinner-Runde: Lara Loft (Synchronsprecherin und Content Creatorin aus Berlin, 33 Jahre), Malwanne (YouTuberin aus Berlin, 28 Jahre), Papaplatte (Streamer auf Twitch und Content Creator aus Berlin, 25 Jahre) und MAX (Food-Influencer aus Köln, 25 Jahre).26.6., 20:15 Uhr bei VOX: Die Woche der VielfaltIn der Woche der Vielfalt treten "Princess Charming" Irina Schlauch (31 Jahre aus Köln), "Prince Charming" Nicolas Puschmann (31 Jahre aus Düsseldorf), Drag Queen Candy Crash (30 Jahre aus Berlin) und "Love Island"-Kandidatin Jessica Derucki (22 Jahre aus der Nähe von Trier) gegeneinander an.3.7., 20:15 Uhr bei VOX: Goodbye Deutschland - Viva MallorcaIn Folge 3 wollen diese Auswanderer-Couples zeigen, was sie mit dem Kochlöffel draufhaben: Lisha & Lou ("Das Sommerhaus der Stars"), Tamara & Marco Gülpen ("Goodbye Deutschland!"), das Mutter-Tochter-Gespann Danni Büchner & Joelina Karabas ("Goodbye Deutschland!") sowie Mark & Licia Wycislik ("Goodbye Deutschland!").10.7., 20:15 Uhr bei VOX: Partymeile MallorcaUnd in der vorerst letzten "Promi Dinner"-Folge bekochen sich Ina Colada (Mallorcas erfolgreichste Schlagersängerin), Detlef Steves ("Ab ins Beet!", "Detlef muss reisen"), Lorenz Büffel (musikalischer Durchbruch mit dem Sommerhit "Johnny Däpp") und Isi Glück (das Gesicht des Megaparks auf Mallorca) gegenseitig.VOX zeigt vier neue Folgen "Das perfekte Promi Dinner" ab dem 19. Juni jeweils um 20:15 Uhr.Produziert wird die Koch-Doku von ITV Studios Germany.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5223500