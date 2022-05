Emittent / Herausgeber: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung von Eurobattery Minerals verschoben



Stockholm, 16. Mai 2022 - Der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") hat beschlossen, dass die für Mittwoch, den 8. Juni 2022, geplante ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft verschoben wird. Der Grund für die Entscheidung sind Verzögerungen bei der Prüfung des Jahresberichtes 2021 durch den Wirtschaftsprüfer. Der Vorstand wird die Hauptversammlung in Kürze wieder einberufen. Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter. Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com



Kontakt Investor Relations

Linda Lenz

Mobil: +49 (0) 172 834 18 92

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se.

