Wie die Agri-Photovoltaik und der Obstanbau am besten miteinander auskommen, untersuchen fünf Projekte in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg will zu einer Modellregion für die Agri-Photovoltaik und den Obstanbau werden. Dazu treiben verschiedene Partner ein entsprechendes Forschungsprojekt voran. Zu den Akteuren zählen das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE sowie elf weitere Projektpartner. Insgesamt planen sie fünf Agri-PV Pilotanlagen in ...

