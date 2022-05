. Rheinmetall Aktie kannte seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast nur eine Richtung. Und das in den letzten Tagen eine gewisse Konsoldidierung der Aktie zu beobachten ist, sollte nicht überbewertet werden. Dafür spricht die heutige Kursbewegung von Plus 4,3 % auf aktuell 192,15 EUR (XETRA, 14:00 Uhr). Auch wenn nach den Quartalszahlen, veröffentlicht am 06.05.2022, erstmal "Kurs-unter" war, zeigte das Verhalten des CEO's der Rheinmetall - Armin Theodor Pappberger kurz nach Veröffentlichung(06.05.2022) zu Kursen von 205,45 EUR Rheinmetall Aktien im Gesamtwert von rund 493 TEURO erwarb. Insidertrades ...

Den vollständigen Artikel lesen ...