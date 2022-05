Tostedt (ots) -Jessica Verfürth ist Mentorin, Speakerin und Bestsellerautorin und unterstützt mit dem Bosslady Consulting auch andere Frauen auf dem Weg zu ihrem eigenen Onlineimperium. Selbst hat die Unternehmerin ihr Onlinebusiness in kürzester Zeit ganz nach oben gebracht und weiß ganz genau, wie der Markt funktioniert, welche Fehler es zu vermeiden gilt und wie sie sich die Zukunft vorstellt.Die Zeiten ändern sich und die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau ist schon lange passé. Die Frau von heute ist längst nicht mehr auf einen Mann angewiesen, will unabhängig sein und ihr eigenes Ding machen. In dieser Situation fand sich auch Jessica Verfürth wieder, als sie zu Beginn des Lockdowns im Jahr 2020 beschloss, unabhängiger von ihrem damaligen Mann, mit dem sie gemeinsam ein erfolgreiches Business aufgebaut hatte, zu werden.Ihre Expertise und die Erfahrung, die sie aus dem vorherigen Projekt mitnehmen konnte, nutzte die Unternehmerin, um mit dem Bosslady Consulting ihre eigene Selbstständigkeit aufzubauen. Die ursprünglich aus bescheidenen Verhältnissen stammende Powerfrau schaffte es in kürzester Zeit, ihre erste eigene Million zu erwirtschaften. Ihr Know-how und die Methoden hinter ihrem Erfolg gibt Jessica Verfürth an andere Frauen weiter, die ebenso von der Unabhängigkeit und ihrem eigenen Onlinebusiness träumen und begleitet sie auf dem Weg dahin.Das Komplettpaket von Jessica Verfürth und dem Bosslady Consulting - exklusiv für FrauenBosslady Consulting ist die Top-Adresse für alle Frauen, die Expertinnen werden wollen. Die Gründerin und Inhaberin Jessica Verfürth hat verstanden, wie sich der Online-Coaching-Markt durch die fortschreitende Globalisierung verändert hat und analysiert den Markt immer wieder. Selbst hat sie es geschafft, schnell alle Erfolgscodes zu knacken und innerhalb kürzester Zeit die Nummer eins in ihrer Nische zu werden. Gemeinsam mit ihrem Expertenteam bietet Jessica Verfürth ihren Kundinnen hier ein Rundumpaket an.Zur Zielgruppe zählen größtenteils Coaches, Beraterinnen und Trainerinnen, die ihre größte Herausforderung darin sehen, konstant hohe Umsätze zu erzielen und einen Cashflow aufzubauen. Vom Marketing, über die Positionierung und die Content-Strategie, bis hin zu Personal Brand, Angebotsentwicklung und Skalierung, werden die Kundinnen von Bosslady Consulting bei jedem Schritt zur erfolgreichen Unternehmerin unterstützt. Besonders wichtig ist dabei auch die Umsetzung von Verkaufspsychologie, die sich durch alle Punkte des Business zieht, aber trotzdem häufig fehlt. Mit dem Business Mentoring Programm konnte Jessica Verfürth in den letzten 24 Monaten schon hunderten Kundinnen helfen, ihre Hürden zu überwinden und ihnen aufzeigen, welche Fehler dazu führen, dass kein nachhaltiger Erfolg erzielt wird.Jessica Verfürth: Drei wertvolle Tipps von der ErfolgsunternehmerinDer große Erfolg der Unternehmerin basiert auch auf ihrer unternehmerischen und strategischen Denkweise sowie ihrem Mindset. Sie bildet sich stetig weiter und hat selbst bereits 150.000 Euro in Coachings und Weiterbildungen investiert. Frauen, die sich in der gleichen Situation befinden, wie sie damals, und endlich unabhängig werden und durchstarten wollen, gibt sie drei wertvolle Tipps mit auf den Weg. Erstens sollten die eigenen Glaubenssätze überprüft werden. Man sollte aufhören, alles über sich zu glauben, was einem ein Leben lang eingeredet wurde. Wenn sich das Leben verändern soll, müssen Sätze wie "Ich kann das nicht" oder "Das ist nichts für Frauen" losgelassen werden.Zweitens empfiehlt Jessica Verfürth ihren Kundinnen, sich ein Ziel zu setzen, das so groß ist, dass sie motiviert bleiben, jeden Morgen freudig aus dem Bett zu springen. "In zehn Jahren werde ich zurückblicken und sehen, dass wir eine Welt voller erfolgreicher Frauen gemacht und das Kollektiv positiv verändert haben", sagt sie stolz. Denn die eigene Veränderung wirkt sich positiv auf das Umfeld aus und erzeugt wiederum Veränderungen, sodass indirekt das Kollektiv beeinflusst wird.Der dritte Tipp lautet: Einfach machen und nicht lange darüber nachdenken. Allzu oft neigt man dazu, seine eigenen Ideen "totzudenken" oder mit Menschen zu besprechen, die sie aufgrund eigener schlechter Glaubenssätze mit ihren Ratschlägen unterdrücken. Neue Denkmuster zu entwickeln und an seinen Erfolg zu glauben, sind wichtige Schritte, um das eigene Business auf ein neues Level zu heben. Menschen, die sich mit so etwas nicht beschäftigen, können es nicht verstehen und sollten daher keinen Einfluss haben.Eine Expertin mit Passion und VisionenZukünftig möchte sich die Inhaberin vom Bosslady Consulting aus dem operativen Tagesgeschäft weiter zurückziehen, um sich anderen Projekten zu widmen. Beispielsweise ist Jessica Verfürth auch Expertin für Onlinebusiness-Strategien in einem renommierten Netzwerk in der DACH-Region mit vielen namhaften Experten rund um die Themen Wirtschaft, Unternehmertum und Förderung von Start-up-Unternehmen. Aufgrund der globalen wirtschaftlichen Krise, die den Mittelstand sehr geschwächt hat und der noch ungewissen wirtschaftlichen Zukunft nachfolgender Generationen, möchte sie hier aktuell noch aktiver sein und einen Beitrag dazu leisten, die Wirtschaft stabiler zu machen. Auch weitere Unternehmen für die Bosslady Group, sowie die interne Förderung von ausgewählten Start-ups sind geplant.Die enge Zusammenarbeit mit ihren Kundinnen möchte Jessica Verfürth aber auch zukünftig genauso beibehalten, denn darin liegt ihre große Leidenschaft. "Ich liebe es einfach so sehr, sie wachsen zu sehen, ihre Transformation zu begleiten und sie zu ihren Zielen zu führen", schwärmt sie. "Genau darum geht es uns bei Bosslady Consulting: Wir zeigen Frauen, wie sie sich mit ihrem Onlinebusiness stabil und nachhaltig auf dem Markt positionieren und etablieren, um von einer One-Woman-Show zur erfolgreichen Unternehmerin und Investorin zu werden, um wirklich ein finanziell sorgloses Leben zu führen."Wollen auch Sie endlich unabhängig werden und Ihr eigenes erfolgreiches Onlinebusiness aufbauen? Melden Sie sich jetzt bei Jessica Verfürth von Bosslady Consulting (https://www.bosslady-consulting.de/) und vereinbaren Sie einen Termin.Pressekontakt:Bosslady Imperium, Frau Jessica Verfürthhttps://www.bosslady-consulting.de/Hello@bosslady-consulting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Jessica Verfürth, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162010/5223550