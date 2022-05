Die Aktie von Digital World Acquisition legt am Montag den zweiten Tag in Folge zu. Nachdem die Papiere zuletzt von Nachrichten zur Übernahme von Twitter durch Elon Musk profitierten, sind es zu Wochenanfang Unterlagen, die der SPAC eingereicht hat. Sorgen, die SEC könnte den Deal noch gefährden, bestehen jedoch weiter.Rund vier Prozent gewinnt die Digital World Acquisition-Aktie am Montag. Bereits am Freitag legte der Kurs acht Prozent zu, nachdem Elon Musk getwittert hatte, die geplante Übernahme ...

