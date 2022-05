Köln. (ots) -



NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hält eine schwarz-grüne Koalition in NRW für realistisch. "Die SPD hat die Landtagswahl klar verloren, daraus einen Regierungsauftrag für eine Ampel abzuleiten, wäre peinlich", sagte Reul dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). " Die Bürger hätten dafür Null Verständnis. Bei der Koalitionsbildung in Berlin hatte die SPD darauf bestanden, dass man als Zweitplatzierter keine Regierung anführen kann", erklärte der CDU-Politiker. Reul kann sich vorstellen, als Innenminister in einem schwarz-grünen Kabinett weiter zu regieren. "Wenn es dazu kommt und Hendrik Wüst mich fragt, würde ich auch als Innenminister einer schwarz-grünen Landesregierung zur Verfügung stehen. Zwischen demokratischen Parteien müssen Gespräche immer möglich sein und meist gibt es auch keine unüberwindbaren Hürden. Wir haben mit den Grünen durchaus Schnittmengen in der Innenpolitik, zum Beispiel, wenn es um die effektive Bekämpfung von Kindesmissbrauch geht."



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5223818

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de