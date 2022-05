Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Startups Nio ist innerhalb des letzten Jahres kräftig unter die Räder gekommen, vergangene Woche markierte das Papier ein Mehrjahrestief. Zahlreiche Belastungsfaktoren prägten das Umfeld bei dem Autobauer. Zuletzt hat sich die Lage wieder etwas entspannt und nach einem starken Wochenabschluss am Freitag notiert die Aktie auch heute wieder deutlich im Plus. Passend dazu gibt es eine positive Analystenstimme.Ming Hsun Lee, Analyst bei der Bank of America, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...