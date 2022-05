GrAI Matter Labs, ein Vorreiter im Bereich des Brain-inspired Ultra-Low-Latency Computing, gab heute bekannt, dass es auf der GLOBAL INDUSTRIE vom 17.-20. Mai 2022 seinen Partnern und Kunden GrAI VIP, eine Full-Stack-KI-System-on-Chip-Plattform, vorstellen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220516005227/de/

GrAI VIP on a PCIe M.2 (42mm x 22mm), B+M Key. (Photo: Business Wire)

GML wird auf der GLOBAL INDUSTRIE eine live-ereignisbasierte, vom Gehirn inspirierte Computerlösung für zielgerichtete, effiziente Inferenzen in einer echten Roboteranwendung unter Verwendung des Life-Ready GrAI VIP-Chips demonstrieren. GrAI VIP ist eine erste sensornahe KI-Lösung mit 16-Bit-Fließkommafähigkeit der Branche, die bei geringem Stromverbrauch klassenbeste Leistung erzielt. Der Chip macht beispiellose Anwendungen möglich, die auf dem Verständnis und der Umwandlung von Signalen basieren, die von zahlreichen Sensoren in den Bereichen Robotik, AR/VR, Smart Homes, Infotainment in Automobilen und mehr generiert werden.

"GrAI VIP ist bereit, Life-Ready KI an industrielle Automatisierungsanwendungen zu liefern und Systeme wie "Pick Place"-Roboter, Cobots und Lagerroboter zu revolutionieren, wie auf der Messe vorgeführt wird", sagte Ingolf Held, CEO von GrAI Matter Labs. "GrAI Matter Labs hat Vorbestellungen im Wert von über 1 Million USD in der Pipeline, und wir freuen uns, dass wir unseren Partnern und Kunden in der Industrieautomation, Unterhaltungselektronik, Verteidigung und anderen Branchen mit unseren "GrAI VIP M.2"-Karten, die heute präsentiert werden, einen frühen Zugang ermöglichen können."

"GML hat den schnell wachsenden Markt von mehr als 1 Milliarde USD (mehr als 20 pro Jahr) für Endpunkt-KI mit einem einmaligen Ansatz im Visier, der durch innovative Technologie gestützt wird", sagte Karl Freund, Founder and Principal Analyst bei Cambrian-AI Research. "Die 'Life-Ready' KI von GML bietet Lösungen, die es bisher bei so geringem Platzbedarf und Stromverbrauch einfach nicht gab."

KI-Anwendungsentwickler, die auf der Suche nach High-Fidelity- und Low-Latency-Reaktionen für ihre Edge-Algorithmen sind, können nun einen frühen Zugang zur GrAI-VIP-Plattform erhalten und revolutionäre Produkte in der Industrieautomatisierung, Unterhaltungselektronik und anderen Bereichen entwickeln.

Über GrAI Matter Labs

Bei GrAI Matter Labs beschäftigen wir uns mit lebensnaher KI. Künstliche Intelligenz, die so natürlich ist, wie sie nur sein kann. KI, die sich lebendig anfühlt. Wir liefern vom Gehirn inspirierte Chips, die sich wie Menschen verhalten. Dadurch können Maschinen, die Menschen unterstützen, in Echtzeit und live agieren und reagieren. Das optimiert die Energie und maximiert die Effizienz, um Zeit, Geld und lebenswichtige natürliche Ressourcen zu sparen. GML wird von einem internationalen Team visionärer und erfahrener Ingenieure geleitet und von führenden Investoren unterstützt, darunter iBionext, 360 Capital Partners, 3T Finance und Celeste Management.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220516005227/de/

Contacts:

Olga Petrova

Marketing Manager

opetrova@graimatterlabs.ai

www.graimatterlabs.ai