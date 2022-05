Der Bärenmarkt an den Aktienmärkten, angeführt von zinssensitiven Wachstumstiteln, setzte sich unter hohen Schwankungen ungebremst fort, während die Zinsen nach den neuen zwischenzeitlichen Höchstständen wieder etwas zurückkamen. Die hohe Nervosität an den Märkten wurde weiterhin durch den Ukraine-Krieg und die "Zero-Covid"-Strategie mit strikten Lockdowns in China angeheizt. Gleichzeitig setzte die US-Notenbank Fed ihren geldpolitischen Straffungskurs unvermindert fort und selbst bei der EZB rechnet man bereits im Juli mit einem ersten Zinserhöhungsschritt, da der Teuerungsdruck in der Eurozone an Breite gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...