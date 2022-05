DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AT + T INC. 07/37 US00206RAD44 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 07/38 US00206RAG74 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 08/38 US00206RAN26 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 09/39 US00206RAS13 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 11/41 US00206RBA95 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 13/42 US00206RBH49 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 13/45 US00206RBK77 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 14/44 US00206RCG56 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 15/35 US00206RCP55 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 15/46 SOBM US00206RCQ39 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 16/47 US00206RCU41 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 16/40 US00206RDF64 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 2041 SOBE US00206RDG48 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 16/42 US00206RDH21 17.05.2022 HZE/EOT

AT + T 2048 US00206RDJ86 17.05.2022 HZE/EOT

