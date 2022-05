Der Arzneimittelhersteller Eli Lilly hat bereits am vergangenen Freitag die Zulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA für sein Antidiabetikum Tirzepatid erhalten. Nachdem die Aktie von Eli Lilly in den vergangenen Wochen in einer breiten Spanne seitwärts pendelte, gelingt den Papieren zum Auftakt der neuen Handelswoche am Montag ein deutlicher Ausbruch. Die FDA hat die unter dem Markennamen Mounjaro vertriebene Tirzepatid-Injektion als Ergänzungsmittel zu Diät und Bewegung zur Verbesserung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...