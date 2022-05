Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 16 mai/May 2022) - The common shares of Axcap Ventures Inc., formerly known as Netcoins Holdings Inc. (NETC.X), have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Axcap Ventures Inc. is an investment company whose primary objective is to identify promising companies with excellent projects, innovative technologies or both, using management's extensive experience in deal sourcing and capital combination to maximize returns for the Issuer's shareholders. The Issuer will invest its funds with the aim of generating returns from capital appreciation and investment income. It intends to accomplish these goals through the identification of and investment in securities of private and publicly listed entities across a wide range of sectors and industry areas, including but not limited to the mineral exploration, technology, software development and biotechnology industries.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Axcap Ventures Inc. anciennement connue sous le nom de Netcoins Holdings Inc. (NETC.X) ont été approuvées pour être cotées sur le CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Axcap Ventures Inc. est une société d'investissement dont l'objectif principal est d'identifier des entreprises prometteuses avec d'excellents projets, des technologies innovantes ou les deux, en utilisant la vaste expérience de la direction dans la recherche de transactions et la combinaison de capitaux afin de maximiser les rendements pour les actionnaires de l'émetteur. L'Émetteur investira ses fonds dans le but de générer des rendements à partir de l'appréciation du capital et des revenus d'investissement. Elle entend atteindre ces objectifs en identifiant et en investissant dans des titres d'entités privées et cotées en bourse dans un large éventail de secteurs et de domaines industriels, y compris, mais sans s'y limiter, l'exploration minière, la technologie, le développement de logiciels et les industries de la biotechnologie.

Issuer/Émetteur: Axcap Ventures Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): AXCP Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 21 811 241 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 18 692 771 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 05455X 10 6 ISIN: CA 05455X 10 6 9 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 64113C202/CA64113C2022 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 17 mai/May 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

