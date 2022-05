Kansas City, Mo. (ots/PRNewswire) -Lockton, der weltweit größte globale Makler in Privatbesitz, verzeichnete heute einen Rekordumsatz von 2,69 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2022, das am 30. April endete. Dies entspricht einem Wachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahr, das fast ausschließlich organisch bedingt ist."Unsere Ergebnisse sind das Ergebnis unserer hervorragenden Mitarbeiter, die sich mit Leidenschaft für ihre Kunden einsetzen", so Ron Lockton, Chairman. "Alle Anerkennung gebührt direkt ihnen. Ich bin stolz darauf, dass unser privates Eigentum es uns ermöglicht, eine langfristige Strategie zu verfolgen, bei der unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Gemeinden im Mittelpunkt unserer Entscheidungen stehen."Lockton hat in den letzten zwölf Monaten eine bemerkenswerte Reihe von Talenten aus der Branche angezogen, mehr als 1.200 Personen, die alle Geschäftsbereiche abdecken. Lockton konzentriert sich weiterhin auf den Aufbau innovativer Fähigkeiten, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, einschließlich Investitionen in die Bereiche Transaction Liability, Cyber, Surety und Marine. Die geografische Marktexpansion war mit neuen Niederlassungen in den USA, Europa, Skandinavien, Neuseeland und Lateinamerika ebenfalls weit verbreitet."Wir verzeichnen signifikante organische Wachstumszahlen in einer Maklerbranche, in der das Wachstum typischerweise durch Mega-Fusionen, große Übernahmen und Private-Equity-Roll-ups angetrieben wird", sagte Peter Clune, CEO. "Die Umsetzung einer echten organischen Wachstumsstrategie erfordert andere Fähigkeiten, um Menschen und Kunden per Handschlag zu gewinnen. Wir haben in den letzten 36 Monaten einen enormen Aufschwung erlebt, und nach 56 Jahren stehen wir erst am Anfang."Lockton wurde 13 Jahre in Folge als "Best Place to Work in Insurance" ausgezeichnet, ist 2022 ein "US Best Managed Company" und wurde von Forbes als "2022 Best Large Employer" und "Best Employer for Diversity" ausgezeichnet.Informationen zu LocktonWas Lockton auszeichnet, ist auch das, was uns besser macht: Unabhängigkeit. Die private Eigentümerschaft von Lockton ermöglicht es seinen 9.000 Mitarbeitern, die in über 125 Ländern tätig sind, sich ausschließlich auf die Risiko- und Versicherungsbedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Mit seinem Fachwissen, das rund um den Globus reicht, liefert Lockton das tiefe Verständnis, das erforderlich ist, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen.Das Magazin Business Insurance hat Lockton in 13 aufeinander folgenden Jahren als "Best Place to Work in Insurance" ausgezeichnet. Lockton wurde von Deloitte und dem Wall Street Journal als eines der am besten geführten Unternehmen 2022 ausgezeichnet. Im Jahr 2022 wurde Lockton von Forbes in die Liste der besten großen Arbeitgeber Amerikas aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lockton.com.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1818283/Message_From_Peter_Clune_Lockton_CEO.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1024406/Lockton_Logo.jpgPressekontakt:Julie Gibson | jugibson@lockton.com | 816.960.9309Original-Content von: Lockton Companies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163164/5223924