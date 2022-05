FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur FDP:

"Ins Zentrum stellt Lindner seinen Amtseid und nicht "Geländegewinne" seiner Partei. Wer wollte etwas dagegen sagen. Aber gerade in Krieg und Krise, gerade in einer - im Bund - neuen Koalition reicht bloßes Mitregieren nicht aus. Deutlich werden muss, wofür die FDP steht. Wo ist ihre Handschrift erkennbar? Christian Lindner hat jetzt Verbesserungen bei der "Gerechtigkeitsfrage" angemahnt. Doch dafür gibt es womöglich bessere Experten. Es ist nicht leicht, aber möglich und lohnend, auch in der Pandemie und mit Blick auf den Krieg auf Freiheit zu setzen. Die FDP wird von einigen immer noch, und zwar gerade in Zeiten starker grüner Geländegewinne, als Korrektiv gegen Unfreiheit und Ideologie empfunden. Diesem Anspruch muss sie gerecht werden. Sonst geht sie in bunter Soße unter."/yyzz/DP/stw