FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit erwarteten Kursgewinnen dürfte der Dax am Dienstag wieder über die Marke von 14 000 Punkten steigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,66 Prozent höher auf 14 057 Punkte. Die Vorgaben spielten dabei eine wichtige Rolle, sagten Börsianer am Morgen. In Asien stehen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen. Der Dow Jones Industrial hatte es am Vorabend immerhin knapp ins Plus geschafft.

"Der Dax kämpft gegen seinen Abwärtstrend", sagte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Seit Januar schon sind seine Höhepunkte auf einer Linie abwärts gerichtet. Laut dem Experten liegt das wichtige Niveau, das der Dax auf Schlusskursbasis erklimmen sollte, nun im Bereich von 14 040 Punkten - dort verlaufen aktuell mit den 30- und 50-Tage-Linien gleich zwei wichtige Indikatorlinien eng beisammen. "Ein Überschreiten beider Linien mit dem heutigen Schlusskurs wäre ein positives Signal, das neuen Optimismus verbreiten könnte", so Altmann./tih/eas