Geprägt von einem unruhigen Hin und Her hat sich der US-Aktienmarkt am Montag schwer getan.New York - Geprägt von einem unruhigen Hin und Her hat sich der US-Aktienmarkt am Montag schwer getan. Nach der deutlichen Erholung vom Freitag überschatteten nun wieder Wachstumssorgen angesichts schwacher Konjunkturdaten aus China und den USA. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsschluss 0,08 Prozent höher auf 32'223,42 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,39 Prozent auf 4008...

Den vollständigen Artikel lesen ...