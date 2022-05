Ob ein Geldschein echt oder gefälscht ist, lässt sich künftig schnell per Smartphone prüfen. Die App Valicash ist in der Lage, die Echtheit einer Banknote in weniger als einer Sekunde zu testen. Tiefdruck- und andere Spezialdruckverfahren werden seit langer Zeit bei der Herstellung von Banknoten eingesetzt. Jetzt haben Forschende der Hochschule Ostwestfalen-Lippe gemeinsam mit dem Unternehmen Koenig & Bauer die Smartphone-App Valicash vorgestellt, die dank spezieller Bildfilter bewertet, ob die für die Banknotenherstellung typischen Druckverfahren des Simultanoffsetdrucks, des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...