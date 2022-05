Ein Forschungsprojekt soll herausfinden, welchen Nutzen künstliche Intelligenz (KI) bei der Suizid- und Gewaltprävention in niedersächsischen Gefängnissen bringen kann. Zunächst soll die KI im Rahmen eines Projektes entwickelt werden, wie das Justizministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilte. Getestet werden soll diese dann in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Wann dies genau sein könnte, ist bislang nicht bekannt. Über einen Entwurf der Landesregierung zur Änderung des Landes-Vollzugsgesetzes wird am Dienstag abschließend im Landtag beraten. Diese ...

