Foto: Shutterstock.comNach einem schwachen Wochenstart zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine leichte Erholung ab. Dank positiver Vorgaben dürfte der DAX -0,45% dabei einen neuen Anlauf auf die 14.000-Punkte-Marke starten. Am Morgen wurde der deutschen Leitindex rund 0,8 Prozent höher bei 14.069 Punkte taxiert. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 +0,82% wird ähnlich klar im Plus erwartet."Der ...

