DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy bringt die Komplettübernahme der Tochter Media-Saturn-Holding (MSH) früher als gedacht unter Dach und Fach. Der Vollzug der Convergenta-Transaktion, mit der die Gesellschafterstruktur vereinfacht werden soll, werde für Anfang Juni erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Mit dem Vollzug wird Ceconomy alleiniger Gesellschafter der größten deutschen Elektronikmarktkette MediaMarktSaturn. Im Gegenzug wird der bisherige MediaMarktSaturn-Minderheitsaktionär Convergenta ein Ankeraktionär von Ceconomy. Hierfür soll voraussichtlich Ende Mai die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien wirksam werden.

"Das ist ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen, und wir freuen uns, dass es jetzt schnell geht", sagte Ceconomy-Chef Karsten Wildberger der Mitteilung zufolge. Nach langen Reibereien hatte die Hauptversammlung im April den Weg für die Transaktion freigemacht, Ceconomy hatte den Vollzug daraufhin "bis spätestens Ende September" anvisiert. Durch die künftige Gesellschafterstruktur kann der Konzern nach eigenen Angaben unter anderem Verwaltungskosten reduzieren und steuerliche Verlustvorträge nutzen. Somit wirke sich die Transaktion bereits ab diesem Jahr positiv auf das Nettoergebnis aus, hieß es weiter. Für die Folgejahre prognostiziert der Konzern einen weiteren Anstieg der Steuersynergien/tav/jha/