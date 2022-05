Mit Werten von über 7 Prozent ist die Inflation in Deutschland so hoch wie zuletzt in den 80er Jahren. Von der Teuerungsrate ist allerdings nicht jeder gleich betroffen. Entscheidend hierfür sind die eigenen Konsumgewohnheiten im Vergleich zum Warenkorb, der für die Messung des Verbraucherpreisindex herangezogen wird. Was ist Inflation? Preise von Waren und Dienstleistungen sind immer Schwankungen unterworfen. Steigen die Preise allgemein und nicht nur die einzelner Produkte, so bezeichnet man dies als Inflation. Die Folge ist, dass man für dieselbe Menge Geld weniger Waren und Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...