Berlin (ots) -Der Fachkräftemangel hat auf viele Branchen negative Auswirkungen - und das in ganz Europa. Auch Steuerberater, Anwälte und ihre Kanzleien sind von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Der "Kampf" um geeignete Fachkräfte macht allerdings auch erfinderisch. Das zeigen bereits zahlreiche Experimente aus Ländern wie Schweden, Frankreich oder Tschechien. Was kann Deutschland von ihnen lernen?"Frankreichs Kanzleien setzt beispielsweise auf ganz untypische Kanäle beim Recruiting und postet Jobvideos auf TikTok", erklärt Recruitingexperte Dennis Dominguez. An solch innovative Ideen könne Deutschland anknüpfen. Gerne verrät Dominguez Ihnen in diesem Gastbeitrag, welche 5 Maßnahmen Kanzleien in Zukunft attraktiver für Fachkräfte machen.Die Zielgruppe kennen und verstehenUm sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren zu können, müssen Kanzleien ihre Zielgruppe kennen. Demnach ist es erforderlich, sich sowohl mit ihren Bedürfnissen als auch ihren Ansprüchen zu beschäftigen. Kanzleien stehen also vor der Frage, was potenzielle Mitarbeiter von ihnen erwarten und wie sie ihnen diese Wünsche erfüllen können. So sollten Weiterbildungsmöglichkeiten, ein positives Betriebsklima, faire Bezahlung und ähnliche Aspekte besonders herausgestellt werden.Durch Benefits Alleinstellungsmerkmale schaffenNeben grundlegenden Vorzügen sollten Kanzleien zudem einzigartige Benefits schaffen, mit deren Hilfe sie sich von der Konkurrenz abheben. Hierfür bieten sich beispielsweise flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit auf Heimarbeit, zusätzliche Versicherungen und eine moderne Büroausstattung an. Auf diese Weise schaffen sie vor allem für qualifizierte Fachkräfte einen besonderen Anreiz, sich auf eine Stelle zu bewerben.Der eigenen Kanzlei ein Gesicht verleihenDamit sich potenzielle Bewerber ein Bild von der Kanzlei und dem Arbeitsalltag machen können, sollte ihnen ein entsprechender Einblick gewährt werden. Hierfür bietet es sich beispielsweise an, mit einzelnen Mitarbeitern Interviews zu führen und diese auf der Website oder den Social-Media-Kanälen zu platzieren. Auch Bilder und Recruiting-Videos eignen sich hervorragend, um der eigenen Kanzlei ein Gesicht zu verleihen.Soziale Medien als Grundlage moderner MitarbeitergewinnungFür deutsche Kanzleien ist es dringend notwendig, gegenüber Social Media als Recruiting-Plattform offener zu werden. Bauen sie sich in den relevanten sozialen Medien kontinuierlich wachsende Kanäle auf und etablieren dort aktiv ihr Employer Branding, erlangen sie in ihrer Region große Bekanntheit und kurbeln damit ihre Mitarbeitergewinnung massiv an. So sollten sie regelmäßig Beiträge erstellen, in denen sie sich gezielt als attraktiver Arbeitgeber präsentieren.Nachhaltige Konzepte schaffenHäufig nehmen Kanzleien das Thema Mitarbeitergewinnung erst dann in Angriff, wenn sie einen akuten Mangel verzeichnen und damit dringend Verstärkung benötigen. Um das eigene Wachstum nachhaltig zu fördern und einen möglichen Mitarbeitermangel zu vermeiden, sollten sie allerdings auf langfristige Konzepte und Strategien setzen. Demnach empfiehlt es sich, das eigene Team regelmäßig um kompetente Mitarbeiter zu erweitern und Recruiting stets aktiv zu betreiben.Über Dennis Dominguez:Dennis Dominguez ist Geschäftsführer der DEDO Media GmbH. Das Unternehmen ist Marktführer bei der digitalen Gewinnung von Steuerfachkräften. Das Team um Dominguez stellt sicher, dass die Kanzleien nicht auf Stellenportale, Headhunter oder Personalvermittler zurückgreifen müssen. Die DEDO Media GmbH implementiert bei ihren Kunden Prozesse, die kurz- und langfristig neue Fachkräfte anziehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Personalkampagnen in den sozialen Netzwerken und dem Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke. Weitere Informationen unter: https://dennisdominguez.de/Pressekontakt:DEDO Media GmbHDennis DominguezE-Mail: kontakt@dennisdominguez.deWebseite: https://www.dennisdominguez.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: DEDO Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160830/5224038