In Österreich und der Schweiz stagnieren die Heizölpreise, während sie in Deutschland um durchschnittlich 0,3 Cent gestiegen sind. China kündigt Lockerungen in seinen Lockdowns an. Die strategischen Ölreserven der USA sind auf ihrem niedrigsten Stand seit 1987. Ungarn blockiert das geplante Öl-Embargo der EU. Russland ist Indiens viertgrößter Rohöllieferant im April 2022 mit steigender Tendenz für ...

