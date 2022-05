Stuttgart (ots) -Campen und Biken sind, nicht erst seit den letzten zwei Jahren, beliebte Freizeittrends. Was sich in den vergangenen Jahren geändert hat, ist die Nutzungsart: War das Fahrrad ursprünglich mehr reines Transportmittel, um vom Campingplatz zum Supermarkt oder ins nächste Restaurant zu kommen, ist es inzwischen für immer mehr Camping-Urlauber zentraler Bestandteil der Reise. Denn die Kombination, mit dem Camper an die schönsten Radsport-Destinationen zu kommen, vor allem aber die Möglichkeit, das ganze Rad-Equipment einfach transportieren zu können, ist schon ein gewaltiger Vorteil.Bike-Urlaub boomt definitiv - der Trend wird deutlich, wenn man sich die Zahl der frei auf dem Markt verfügbaren Camping-Fahrzeuge und der noch erhältlichen Fahrräder anschaut. All zu groß ist die Auswahl nicht. Doch wer sich informiert, der findet dank Camp & Bike das richtige Fahrzeug auf vier und auf zwei Rädern.In der neuen Ausgabe von "Camp & Bike" (https://shop.doldemedien.de/Camp-und-Bike_3) der beiden Special-Interest-Verlage DoldeMedien und BVA BikeMedia, die ab dem 17. Mai am Kiosk erhältlich ist, werden alle Themen rund um Campen, Camper, Fahrrad, Zubehör und Reisen intensiv behandelt. Auf 124 Seiten gibt es alles, von der Kaufberatung, welches Fahrzeug sich für welchen Zweck und welche Zielgruppe eignet, über Fahrzeugtests bis hin zu interessanten Porträts über Radsportler und deren Camper. Das Magazin bietet zudem eine Marktübersicht der verschiedensten Transportsysteme für jede Fahrzeugart - vom Bulli über Kastenwagen und Reisemobile bis zum Wohnwagen - und zeigt die neuesten Trends rund ums Thema E-Bike. Garniert wird das Ganze mit Tourentipps, Reisen und Fahrtechnik.Die Themen im Detail:- Typenkunde und Typberatung: Campingfahrzeuge und Fahrräder- Marktübersicht: Fahrradtransportsysteme für Anhängerkupplung, Deichsel oder Fahrzeugheck- Ausprobiert: neue E-Bike-Träger, spezielle Fahrzeuge für den Fahrradtransport- Szene: die Camper der Bike-Profis- Unterwegs: mobile Power für E-Bike und Camper- Technik: So klappt das Laden unterwegs- Sicherheit: Fahrradhelme für jeden Einsatzzweck- Fahrtechnik: Tipps vom Profi- Reise: E-Bike-Trip in die Toskana und Tourentipps quer durch DeutschlandDie Sonderausgabe ist ab dem 17. Mai 2022 am Kiosk oder im Online-Shop (https://shop.doldemedien.de/Camp-und-Bike_3) des DoldeMedien Verlags erhältlich.Umfang: 124 Seiten, Preis: 8,90 EuroPressekontakt:Andreas GüldenfußRedaktionsleitung CaravaningDoldeMedien Verlag GmbHNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49 (0) 711 55 349 0andreas.gueldenfuss@doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117765/5224071