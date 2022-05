Marinomed Biotech nimmt in den kommenden Wochen an einigen Investoren-Konferenzen teil, etwa am 23. Mai 2022 an der Equity Forum-Frühjahrskonferenz in Frankfurt, am 1. Juni an der Quirin Champions-Konferenz, am 2. Juni am Oddo BHF Nextcap Forum sowie auch am Seaweed around the clock sowie auch am 23. Juni an den Finance Days auf der analytica in München.

