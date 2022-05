DJ Air Liquide, Toyota, Caetanobus kooperieren bei Wasserstofftechnologie

FRANKFURT (Dow Jones)--Air Liquide, Toyota und die portugiesische Caetanobus wollen zusammen integrierte Wasserstofftechnologie für den Transportbereich in Europa entwickeln. Wie die drei Unternehmen gemeinsam mitteilten, wurde eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Beabsichtigt sei dabei die Entwicklung einer Produktion von erneuerbarem Wasserstoff, von Wasserstoff-Infrastruktur und Fahrzeugflotten mit dem Ziel, die Wasserstofftechnologie sowohl für leichte als auch für schwere Transportfahrzeuge zu beschleunigen. Damit sollen der CO2-Ausstoß des Sektors reduziert und lokale Wasserstoff-Angebote für vielfältigen Einsatz im Transportbereich entwickelt werden. Caetanobus, Teil von Toyota Caetano Portugal und Mitsui & Co, ist ein Bus- und Chassis-Hersteller in Portugal.

May 17, 2022

